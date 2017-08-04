В Морозовске выясняют обстоятельства гибели новорожденного малыша

В Морозовске в зарослях недалеко от Привокзальной площади нашли тело новорожденного малыша. Сейчас выясняются обстоятельства гибели ребенка.

Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, эксперты провели осмотр. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, за исключением повреждений, нанесенных бродячими животными. Следователи выясняют причины и время наступления смерти.