В Морозовске выясняют обстоятельства гибели новорожденного малыша
В Морозовске в зарослях недалеко от Привокзальной площади нашли тело новорожденного малыша. Сейчас выясняются обстоятельства гибели ребенка.
Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, эксперты провели осмотр. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, за исключением повреждений, нанесенных бродячими животными. Следователи выясняют причины и время наступления смерти.
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