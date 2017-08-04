Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Морозовске выясняют обстоятельства гибели новорожденного малыша

11:54 Пятница, 04.08.2017

В Морозовске в зарослях недалеко от Привокзальной площади нашли тело новорожденного малыша. Сейчас выясняются обстоятельства гибели ребенка.

Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, эксперты провели осмотр. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, за исключением повреждений, нанесенных бродячими животными. Следователи выясняют причины и время наступления смерти.

Еще темы рубрики

04 августа 2017
В Морозовске выясняют обстоятельства гибели новорожденного малыша
04 августа 2017
На Дону задержан подозреваемый в краже ювелирных изделий на 70 тысяч рублей
Screenshot_265
04 августа 2017
В Ростове ограничат движение транспорта на нескольких улицах
Screenshot_259
04 августа 2017
В Азове спасли тонущую в Дону женщину

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.