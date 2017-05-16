Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Морозовском районе уничтожили 500 килограммов армянского рака

14:23 Понедельник, 15.05.2017

9 тысяч 423 живых рака денатурировали и уничтожили в Морозовском районе. Причина — отсутствие ветеринарных документов на груз, сообщили в областной станции по борьбе с болезнями животных.

По данным ведомства, нарушителя остановили на 222 километре автодороги «Волгоград – Каменск». В грузовике «Kia Bongo» он вез крупную партию армянского рака — около 500 килограммов. Товар был предназначался для реализации в Волгограде.

Еще темы рубрики

16 мая 2017
В Ростове 5-летняя девочка впала в кому после того, как мать сбросила ее с лестницы в поликлинике
16 мая 2017
В Ростове потоп внес коррективы в ход строительных работ в переулке Семашко
16 мая 2017
Экс-глава Октябрьского района Ростова получил 7 лет колонии строгого режима
16 мая 2017
Операция «Путина»: задержаны 24 человека

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

. Александр 15.05.2017

Надеюсь,хоть с пивом уничтожили?