В Морозовском районе уничтожили 500 килограммов армянского рака
9 тысяч 423 живых рака денатурировали и уничтожили в Морозовском районе. Причина — отсутствие ветеринарных документов на груз, сообщили в областной станции по борьбе с болезнями животных.
По данным ведомства, нарушителя остановили на 222 километре автодороги «Волгоград – Каменск». В грузовике «Kia Bongo» он вез крупную партию армянского рака — около 500 килограммов. Товар был предназначался для реализации в Волгограде.
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Надеюсь,хоть с пивом уничтожили?