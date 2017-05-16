В Морозовском районе уничтожили 500 килограммов армянского рака

9 тысяч 423 живых рака денатурировали и уничтожили в Морозовском районе. Причина — отсутствие ветеринарных документов на груз, сообщили в областной станции по борьбе с болезнями животных.

По данным ведомства, нарушителя остановили на 222 километре автодороги «Волгоград – Каменск». В грузовике «Kia Bongo» он вез крупную партию армянского рака — около 500 килограммов. Товар был предназначался для реализации в Волгограде.