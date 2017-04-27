Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Морозовском районе уничтожили 700 килограммов опасной для здоровья рыбы

17:58 Четверг, 27.04.2017

Накануне на 38 километре трассы «Морозовск — Цимлянск» был задержан «Ford Transit», водитель которого перевозил крупную партию рыбы из Цимлянского района в Красносулинский. При этом на груз необходимых документов ветинспекторам владелец предоставить не смог. Также он отказался от проведения экспертизы товара.

Отметим, что качество и безопасность такой продукции необходимо подтверждать документально. Отсутствие соответствующих бумаг является нарушением. Как сообщили в пресс-центре областной станции по борьбе с болезнями животных, в связи с этим несколько ящиков мороженого леща и карася общим весом в 700 килограммов были уничтожены.

Еще темы рубрики

27 апреля 2017
В Аксайском районе столкнулись три большегруза, есть погибший
27 апреля 2017
«Почта России» опровергла причастность к незаконной перевозке этилового спирта
27 апреля 2017
На Дону в «КамАЗе» с логотипами «Почты России» перевозили более 10 тонн спирта
27 апреля 2017
В Морозовском районе уничтожили 700 килограммов опасной для здоровья рыбы

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Владимир 27.04.2017

Заголовок некорректный. Откуда известно, что рыба опасная? Другое дело она без сопроводительных документов подтверждающих качество. Колбаса в магазинах с документами, но опасная.