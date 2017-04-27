В Морозовском районе уничтожили 700 килограммов опасной для здоровья рыбы
Накануне на 38 километре трассы «Морозовск — Цимлянск» был задержан «Ford Transit», водитель которого перевозил крупную партию рыбы из Цимлянского района в Красносулинский. При этом на груз необходимых документов ветинспекторам владелец предоставить не смог. Также он отказался от проведения экспертизы товара.
Отметим, что качество и безопасность такой продукции необходимо подтверждать документально. Отсутствие соответствующих бумаг является нарушением. Как сообщили в пресс-центре областной станции по борьбе с болезнями животных, в связи с этим несколько ящиков мороженого леща и карася общим весом в 700 килограммов были уничтожены.
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Заголовок некорректный. Откуда известно, что рыба опасная? Другое дело она без сопроводительных документов подтверждающих качество. Колбаса в магазинах с документами, но опасная.