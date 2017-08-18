В МВД уточнили информацию по крупному ДТП на трассе М-4 «Дон»

От областного управления МВД поступила дополнительная информация по крупному ДТП, которое произошло 18 августа на 952 километре трассы М-4 «Дон». Так в ведомстве сообщили, что водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением, из-за чего машина выехала на встречную полосу движения и столкнулась с грузовиком Renault Premium, ВАЗом и Toyota Camry. В результате аварии погиб один человек, пострадали двое, один из них — 8-летний ребёнок. На месте работают сотрудники ГИБДД.