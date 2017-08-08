В Мясниковском районе на площади 100 кв. м горел цех
Вечером 7 августа на пульт дежурного поступило сообщение о крупном пожаре в селе Несветай Ростовской области. На улице Ленина горел цех, площадь, охваченная огнем, составила 100 кв. метров, уточнили в пресс-службе регионального МЧС. Возгорание удалось быстро ликвидировать, погибших, пострадавших нет. На месте ЧП от МЧС работали 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
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