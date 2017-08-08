Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Мясниковском районе на площади 100 кв. м горел цех

7:51 Вторник, 08.08.2017

Вечером 7 августа на пульт дежурного поступило сообщение о крупном пожаре в селе Несветай Ростовской области. На улице Ленина горел цех, площадь, охваченная огнем, составила 100 кв. метров, уточнили в пресс-службе регионального МЧС. Возгорание удалось быстро ликвидировать, погибших, пострадавших нет. На месте ЧП от МЧС работали 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Еще темы рубрики

08 августа 2017
Пожар в Сальском лесничестве полностью потушили поздно вечером
08 августа 2017
В Мясниковском районе на площади 100 кв. м горел цех
Дмитрий Фуфаев, ведущий вечерних выпусков "Вести Дон"
07 августа 2017
Ведущий ‘Вестей.Дон’ помог задержать предполагаемого вора
07 августа 2017
Черный дым в районе Зеленого острова: горел частный дом

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.