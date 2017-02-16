Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Мясниковском районе сгорел частный дом, есть погибший

11:39 Четверг, 16.02.2017

15 февраля в хуторе Веселый Мясниковского района в одноэтажном частном жилом доме произошел пожар. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, огонь охватил площадь в 72 квадратных метра. Есть погибший. В тушении было задействовано 6 спасателей и 2 единицы техники.

Еще темы рубрики

16 февраля 2017
Самолет ‘Ростов — Москва’ после проверки систем вылетел в пункт назначения
16 февраля 2017
Красносулинский предприниматель уничтожил полцентнера сосисок и пельменей
16 февраля 2017
В Мясниковском районе сгорел частный дом, есть погибший
16 февраля 2017
Пожилая женщина после падения в ростовском автобусе попала в БСМП-2

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.