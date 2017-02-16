В Мясниковском районе сгорел частный дом, есть погибший
15 февраля в хуторе Веселый Мясниковского района в одноэтажном частном жилом доме произошел пожар. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, огонь охватил площадь в 72 квадратных метра. Есть погибший. В тушении было задействовано 6 спасателей и 2 единицы техники.
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