В Мясниковском районе сгорел частный дом, есть погибший

15 февраля в хуторе Веселый Мясниковского района в одноэтажном частном жилом доме произошел пожар. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, огонь охватил площадь в 72 квадратных метра. Есть погибший. В тушении было задействовано 6 спасателей и 2 единицы техники.