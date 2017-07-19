В нескольких районах Ростова отключат свет



19-21 июля в нескольких районах донской столицы не будет света. Отключения связаны с проведением профилактических ремонтных работ, сообщается на сайте городской администрации.

19 июля в 9 до 17 часов света не будет по адресу ул. Андрея Сладкова 29-35, 70-90; ул. Калинина 59-65, 74-78; 21-69, 26-74; ул. Осипенко 16-62, пос.Автосборочный : ул.Тибетская 1-23, 40-102; ул.Зерноградская 1-47,2-32; ул.Скифская 55;пер. Автосборочный с1 по 6;пер.Бугский ; пер. Памирский ; пер. Измаильский ; пер.Кутаисский ; ул.1-я Краснодонская 70-84,65-69.

19-20 июля с 9 до 17 часов света не будет по адресу пр. Нагибина 19 гостиница «Амакс».

19–21 июля с 9 до 17 часов света не будет по адресу ул.Евдокимова 64-96; ул.Фурмановская 45-79,56-80; ул.Краснокурсантская 45-67,54-56 ;пер.Оренбургский 64-114; пер.Кошевого 29-75,30-80; пер.Ялтинский 23-77, 30-84;пер.Батумский 25-71,28-90; пер.Тбилисский 29-89,58-96;пер.Грузинский41-63

20 июля с 9 до 17 часов света не будет по адресу ж/д 40 лет Победы 95/1, 95/4, 95/5, 95/7, 95/8,95/9; ул. Горсоветская 1-45, 2-30; пер. Крымский 2-24, 1-21; пер. Тихорецкий 2-14, 26-34, 1-13,27-31; пер. Геленджикский 16-34, 15-35; пер. Новоросийский 1-3,31-33; ул. Вяземцева 35-57, 56-76; пер. Суздальский 1-11, 2-10; ул. Кадровая 1-71, 2-92; ул. Новгородская 1-79, 2-74; ул. Пулковская 1-73, 2-78; ул. Сквозная 1-87, 2-84; ул. Гранитная 1-25, 2-28; пер. Дзержинского 1; пер. Поворотный 5-19, 4-22; пер. Паровозный 4-26, 7-31; ул. Керамическая 1-13, 6-12; пер. Кафельный 2-18, 1-17А; пр. Шолохова 162-190; ул. Бакланова 8; ул. 2-я Володарского 185-233; ул. Дубовского 17-27, 42; ул. Думчева 7, 10-12; ул. 1-я Круговая 92; ул. Кузнечная 252-336, 273-441; пер. Лосева 8-10; ул. Магнитогорская 101-109, 176-196; ул. Минаева 29-55, 30-54; ул. Портовая 250-332; пер. 1-ый Поселковый 1-17, 2-4; пер. 2-ой Поселковый 44-50; пер. Туроверова 17-19

20 июля с 9 до 18 часов по адресу ул. 1-ая Киргизкая 37-55,46-72; ул. 2-ая Киргизкая 36-46,51-71; ул. Казахская 44-60; пер. Уральский 31-61,36-66; пер. Ухтомский 1-69,2-74; пер. Хибинский 1-65,2-66; пер. Кубанский 1-69,2-68; ул. Белорусская 61-65; ул. Мадояна 207-247, 202-234; ул. Лермонтовская 71-79, 36-50 ; ул.Филимоновская 92-96, 80; пер. Буденновский 63-69; пер. Островского 100-104,119; 09-00 до 17-00 — пер. Голубинный 5; ул. Дарвина 1-5, 2-6; ул. Доватора 76-114; ул. Котовского 45/28; ул. Латвийская 33, 35; ул. Павлова 1-23, 17А, 23Д, 2-40, 40А; ул. Пархоменко 2-76, 43-83; ул. Попова 1А, 1-91, 2А, 2-86; ул. Предботаническая 2-22, 97-109; ул. Репина 1-9; ул. Целинная 2-28, 33-83, 35Б, 51Б, 59Б; ул. Каратаева 1-81, 2-130, 39/7, 39/11; ул. Просторная 258-272, 83-105; пер. 1-й Колхозный 1-11, 2-10, 370А, 370Б, 370В; пер. 2-й Колхозный 1-15, 2-16; пер. 3-й Колхозный 1-15, 2-12; пер. 4-й Колхозный 39/1, 39/3, 39/4, 39/5; ул. Белая 15-21

20–21 июля с 9 до 17 часов июля света не будет по адресу ул. Владиленская 1-55, 2-38; ул. Кржижановского 1-41, 2-56; ул. Герцена 13-61; пер. Бокинский 1-9; пер. Норильский 1-7, 2-8; пер. Рацонализаторский 1-31, 2-24

21 июля с 9 до 17 часов июля света не будет по адресу пер. Аэроклубовский 57-59, 61-63; ул. 2-я Володарского 188/1, 192/2, 309, 309 А, 321-325, пер. Коржушко 1-19, 8-18; ул. Магнитогорского 130; ул. Судостроительная 70-78, пер. Ярошенко 4-12, 7-17

21 июля с 9 до 18 часов по адресу ул. Долгожданная 8-26; ул. Сормовская 42-46, 25-39; ул. Всесоюзная 130-162; пер. Молодогвардейский 3-23, 2-14; ул. Набережная 113-129, 131, 131А, 135-165; пер. Промысловый 1-17, 2-16; пер. Станционный 2-6, 3-11; пер. Фиолетова 1-17, 2-16; ул. Солидарности 1-125,2-114; пер. Норильский 14-28; ул. Детская 1-79, 2-72; пер. Рационализаторский 31-53, 24-40; ул. А. Блока 27-39, 28-36.