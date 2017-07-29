В ночном ДТП с двумя грузовиками и легковушкой пострадал ребенок

В ночь с пятницы на субботу на трассе «Морозовск-Цимлянск» произошло массовое ДТП — столкнулись два грузовых авто и одна легковая Mazda. По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, водитель фуры Scania с прицепом не выдержал безопасную дистанцию и догнал впереди идущий «КамАЗ» с прицепом. После этого Scania вынесло на полосу встречного движения, где большегруз протаранил Mazda.

В результате ДТП пострадали два пассажира легкового автомобиля — семилетняя девочка и 48-летняя женщина. Они доставлены в больницу, сообщили в ведомстве. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.