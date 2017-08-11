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ПРОИСШЕСТВИЯ

На Дону бизнесмена подозревают в мошенничестве на 1,5 миллиона рублей

13:16 Пятница, 11.08.2017

В Новочеркасске задержали предпринимателя подозреваемого в мошенничестве. По данным областного управления МВД, злоумышленник обратился в одно из госучреждений для получения гранта на развитие фермерского хозяйства.

По соглашению, после получения денег мужчина должен был в течение определенного времени направлять отчеты об использовании финансов. Однако, получив около 1,5 миллионов рублей, подозреваемый предоставил ложные сведения. В настоящее время в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело. За нарушение закона ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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