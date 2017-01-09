В Новочеркасске изъяли 30 литров опасного для жизни алкоголя

В Новочеркасске сотрудники полиции задержали предпринимательницу, продававшую опасный для здоровья алкоголь. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. Экспертиза установила, что алкоголь не отвечает требованиям безопасности и является опасным для жизни. Всего было изъято 58 бутылок емкостью 0,5 литров, всего 30 литров.