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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Новочеркасске изъяли 30 литров опасного для жизни алкоголя

10:45 Понедельник, 09.01.2017

В Новочеркасске сотрудники полиции задержали предпринимательницу, продававшую опасный для здоровья алкоголь. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. Экспертиза установила, что алкоголь не отвечает требованиям безопасности и является опасным для жизни. Всего было изъято 58 бутылок емкостью 0,5 литров, всего 30 литров.

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василий 09.01.2017

«Всего было изъято 58 бутылок» — ха ха ха, да в нашем ларьке паленки за час больше продают, уже лет 5, с 8.00 до 11.00 — никак поймать не могут