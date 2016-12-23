В Новочеркасске ограбили сердобольного прохожего
В полицию города Новочеркасска обратился местный житель. Мужчина рассказал, что стал жертвой уличного ограбления. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, к потерпевшему на улице подошел неизвестный мужчина и попросил немного денег. Когда сердобольный гражданин достал бумажник, чтобы помочь нуждающемуся, на него обрушился удар.
Когда потерпевший пришел в себя, обнаружил, что у него похитили все деньги. Полицейские оперативно задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 23-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
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