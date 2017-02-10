В Новочеркасске полицией задержан мужчина с гранатой

В Новочеркасске сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении ряда преступлений. По данным пресс-службы донского управления МВД, злоумышленника разыскивали за серию квартирных краж, угон и грабеж.

Правоохранители заметили подозреваемого в автомобиле, припаркованном у одного из кафе. Когда они приблизились, мужчина вынул из кармана гранату, пообещав привести её действие. Майор полиции Осипов схватил гражданина за руку, в которой находилась граната, и заблокировал ему вторую руку. В настоящее время изъятая граната направлена на исследование.