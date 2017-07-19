В Новочеркасске при ландшафтном пожаре едва не сгорела иномарка

Сегодня, 19 июля, на улице Буденновской в Новочеркасске горело поле вблизи многоэтажного дома. По словам свидетелей, пламя поедало участок буквально на глазах, а клубы дыма поднимались вверх на несколько метров. Жертвой происходящего едва ли не стала иномарка. На видео, которое сняли очевидцы, видно, что люди чудом спасают ее в последние минуты, отгоняя от огня. На место происшествия пожарные прибыли уже через 20 минут. Полностью пожар был устранен спустя полчаса. На месте работали семь спасателей и две единицы техники. Пострадавших нет.