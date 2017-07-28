В Обливском районе тушат крупный пожар в сосновом питомнике

В сосновом питомнике, недалеко от хутора Лобачева, воспламенилась сухая растительность. По предварительным данным, пожар распространился на площади как минимум в 3 гектара. В тушении участвуют пожарные, спасатели, привлечены добровольцы. К месту пожара направлен вертолет МЧС.

На трассе в непосредственной близости от пожара дежурят полицейские, они перенаправляют автомобили. Сотрудники МЧС и МВД эвакуируют жителей окрестных домов.

По факту пожара проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Это информацию нам предоставили в пресс-службах ГУ МВД по Ростовской области и ГУ МЧС по Ростовской области.