В Обливском районе тушат крупный пожар в сосновом питомнике
В сосновом питомнике, недалеко от хутора Лобачева, воспламенилась сухая растительность. По предварительным данным, пожар распространился на площади как минимум в 3 гектара. В тушении участвуют пожарные, спасатели, привлечены добровольцы. К месту пожара направлен вертолет МЧС.
На трассе в непосредственной близости от пожара дежурят полицейские, они перенаправляют автомобили. Сотрудники МЧС и МВД эвакуируют жителей окрестных домов.
По факту пожара проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Это информацию нам предоставили в пресс-службах ГУ МВД по Ростовской области и ГУ МЧС по Ростовской области.
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