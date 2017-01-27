В одной из аптек Шахт продавали лекарства по завышенным ценам

Прокуратура города Шахты Ростовской области выявила нарушения законодательства о ценообразовании на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В одной из аптек города продавали «Мезим форте», «Престариум А», «Де-нол» с ценовыми надбавками выше, чем установлено законом.

Из-за этого нарушения прокуратурой города в отношении директора ООО вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении. Руководителю аптечной организации внесено представление. Также хозяйствующий субъект и его руководитель привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере более 50 тысяч рублей. На основании представления прокуратуры цены в аптеке изменены, сообщили в ведомстве.