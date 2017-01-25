В одной из больниц Ростова от ножевого ранения погиб пациент

Следователи Кировского района Ростова проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины с ножевым ранением в одной из больниц города. По предварительным данным ведомства, 24 января 2017 года на лестничной площадке в одном из медучреждений Ростова-на-Дону обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. Погибший находился на стационарном лечении в этой больнице. Рядом с телом нашли нож.

В ходе расследования были опрошены медработники, а также лица, находившиеся в одной палате с погибшим. Пока в качестве одной из основных версий произошедшего следствие рассматривает самоубийство. Вместе с тем будут проверены и иные возможные версии случившегося, подчеркнули в следственном управлении Следственного комитета России по Ростовской области.