В Октябрьском районном суде Ростова начались слушания по искам Децла против Басты

Два музыканта Кирилл Толмацкий и Василий Вакуленко снова выясняют свои отношения через суд. Сегодня в Ростове-на-Дону началось слушание нового дела, но с прежним подтекстом: Баста — он же Вакуленко — оскорбляет в соцсетях Дэцла, по паспорту Толмацкого.

Сегодня Василий Вакуленко прилетел из Москвы в Ростов. Он прибыл в здание Октябрьского районного суда для того, чтобы лично принять участие в первых слушаниях по делу о защите чести и достоинства — Дэцл снова подал иски против Басты за оскорбления в соцсетях.

Так суд рассматривает четыре иска. За каждый защита Толмацкого просит 1 миллион рублей. Возможно, дела могут объединить.

Стоит отметить, что Баста очень серьезно отнесся к первому слушанию. Накануне он заказал две лингвистические экспертизы у известного профессора Российской академии наук. Эксперт выявил некий игровой контекст в сообщениях, который присущ, скорее, интернет-коммуникации, однако, никаких ругательств не заметил. Добавим, Василий Вакуленко также должен дать большую пресс-конференцию для журналистов, которую посетит и съемочная группа «Дон-ТР».