В оперативном штабе по пожару в центре Ростова работает горячая линия

В Ростове развернут оперативный штаб по ликвидации последствий пожара в Ростове, об этом сообщает пресс-служба правительства области. Штаб расположен на ул. Станиславского, 302. Телефон горячей линии, который действует при штабе, многоканальный — 210-89-40.

По данному номеру телефону идет прием звонков и граждан, чье имущество пострадало при пожаре.

«Принято решение о материальной поддержке, которая будет оказана из областного и городского бюджетов. Размер ее будет определен позже», — заявил губернатор Василий Голубев после посещения оперативного штаба.

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