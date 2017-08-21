В оперативном штабе по пожару в центре Ростова работает горячая линия
В Ростове развернут оперативный штаб по ликвидации последствий пожара в Ростове, об этом сообщает пресс-служба правительства области. Штаб расположен на ул. Станиславского, 302. Телефон горячей линии, который действует при штабе, многоканальный — 210-89-40.
По данному номеру телефону идет прием звонков и граждан, чье имущество пострадало при пожаре.
«Принято решение о материальной поддержке, которая будет оказана из областного и городского бюджетов. Размер ее будет определен позже», — заявил губернатор Василий Голубев после посещения оперативного штаба.
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Нужно было отсекать пожар и стоять против ветра