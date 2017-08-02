Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Орловском районе волки начали нападать на домашних животных

11:32 Среда, 02.08.2017

Ростовской области волки вышли на тропу войны с домашними животными. Специалисты заповедника «Ростовский» сообщают, что хищники в Орловском районе за месяц убили более 20 домашних питомцев.

По словам заместителя директора по научной работе заповедника «Ростовский» Александра Липковича, проблема в том, что люди перестали контролировать численность волков, а в дикой природе хищникам не хватает питания.

Еще темы рубрики

02 августа 2017
Испания выдаст США программиста Станислава Лисова
Screenshot_246
02 августа 2017
В Таганроге грабители в масках попытались ограбить частный дом
02 августа 2017
В Орловском районе волки начали нападать на домашних животных
02 августа 2017
На Дону предпринимателя привлекли к административной ответственности за повреждение лесных полос

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.