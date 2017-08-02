В Орловском районе волки начали нападать на домашних животных
Ростовской области волки вышли на тропу войны с домашними животными. Специалисты заповедника «Ростовский» сообщают, что хищники в Орловском районе за месяц убили более 20 домашних питомцев.
По словам заместителя директора по научной работе заповедника «Ростовский» Александра Липковича, проблема в том, что люди перестали контролировать численность волков, а в дикой природе хищникам не хватает питания.
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