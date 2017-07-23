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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Пролетарске спасли 2 тонущих людей

17:33 Воскресенье, 23.07.2017

12324За один день — 22 июля — в городе Пролетарске спасли двух людей, которые могли утонуть. об этом стало известно сегодня. Спасатели Пролетарского поисково-спасательного подразделения возвращались с профилактического рейда и заметили на середине реки женщину, которая размахивала руками и звала на помощь. Ее подняли на борт катера и доставили на берег.

А через 1,5 часа спасатели заметили в 50 метрах от здания спасподразделения, которое находится на берегу реки Чепрак, еще одного утопающего. Это был мужчина. И как позже выяснилось, в воде его коснулась змея, от растерянности он начал тонуть. Уже на береу стало понятно, что змея не успела причинить вред.

Как отмечают в официально сообщении сотрудники Ростовской областной поисково-спасательной службы во внутренних водах и территориальном море РФ, оба пострадавших купались в месте, где это делать категорически запрещено.

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