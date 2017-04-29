Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

В районе Зеленого острова спасатели вытащили из воды тонущего рыбака

19:31 Суббота, 29.04.2017

Сегодня днем, 29 апреля, в районе Зеленого острова из воды спасали рыбака. 35-летний мужчина перевернулся на лодке и тщетно пытался удержаться за тонущее плавсредство. Происшествие заметил спасатель, который наблюдал за обстановкой в акватории. Через несколько минут рыбака подняли на борт спасательного судна, его лодка затонула, сообщает пресс-служба областной поисково-спасательной службы во внутренних водах и территориальном море России.

Фото из архива.

Еще темы рубрики

29 апреля 2017
В районе Зеленого острова спасатели вытащили из воды тонущего рыбака
29 апреля 2017
Девушка и ребенок пострадали в результате ДТП в Красносулинском районе
28 апреля 2017
Прокуратура: «11 сотрудников РЮИ МВД скрыли свои доходы»
28 апреля 2017
Следователи выясняют в Азове обстоятельства гибели 7-летнего мальчика

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Тимур 29.04.2017

Наверное как обычно был в резиновых сапогах и без спас жилета, если кто не в курсе то резиновые сапоги в воде, все равно что тазик с бетоном.