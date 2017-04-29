В районе Зеленого острова спасатели вытащили из воды тонущего рыбака

Сегодня днем, 29 апреля, в районе Зеленого острова из воды спасали рыбака. 35-летний мужчина перевернулся на лодке и тщетно пытался удержаться за тонущее плавсредство. Происшествие заметил спасатель, который наблюдал за обстановкой в акватории. Через несколько минут рыбака подняли на борт спасательного судна, его лодка затонула, сообщает пресс-служба областной поисково-спасательной службы во внутренних водах и территориальном море России.

Фото из архива.