В районе Зеленого острова спасатели вытащили из воды тонущего рыбака
Сегодня днем, 29 апреля, в районе Зеленого острова из воды спасали рыбака. 35-летний мужчина перевернулся на лодке и тщетно пытался удержаться за тонущее плавсредство. Происшествие заметил спасатель, который наблюдал за обстановкой в акватории. Через несколько минут рыбака подняли на борт спасательного судна, его лодка затонула, сообщает пресс-служба областной поисково-спасательной службы во внутренних водах и территориальном море России.
Фото из архива.
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Наверное как обычно был в резиновых сапогах и без спас жилета, если кто не в курсе то резиновые сапоги в воде, все равно что тазик с бетоном.