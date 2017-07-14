В реке Северский Донец утонул 15-летний подросток
В Белой Калитве выясняют обстоятельства гибели подростка. Как сообщили в пресс-службе донского управления Следственного комитета, 12 июля 15-летний юноша со своими знакомыми находился на берегу Северского Донца. Он пошел к реке для того, чтобы искупаться и через пропал. Его друзья сразу же обратились за помощью в службу спасения. 13 июля тело несовершеннолетнего обнаружили в реке, с признаками утопления.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.