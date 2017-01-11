В Ростове адвоката подозревают в мошенничестве на два миллиона рублей

В Ростове-на-Дону адвоката подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба донского управления Следственного комитета, мужчина сообщил подсудимой по уголовному делу, что может повлиять на решение суда и добиться назначения для нее наказания, не связанного с лишением свободы. За это он потребовал вознаграждение в два миллиона рублей. Злоумышленник был задержан во время передачи муляжа денежных средств. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело.