В Ростове будут судить украинца, которого подозревают в планировании теракта на станции Лихая

Об этом сегодня сообщает пресс-служба Северо-Кавказского военного суда. По данным следствия, Алексей Сизанович собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры и изготавливал различные взрывные устройства. Рассмотрение уголовного дела назначено на 26 июля