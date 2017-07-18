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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростове будут судить украинца, которого подозревают в планировании теракта на станции Лихая

17:48 Вторник, 18.07.2017

Об этом сегодня сообщает пресс-служба Северо-Кавказского военного суда. По данным следствия, Алексей Сизанович собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры и изготавливал различные взрывные устройства. Рассмотрение уголовного дела назначено на 26 июля

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