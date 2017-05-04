В Ростове был замечен необычный трехколесный транспорт
Нестандартный участник дорожного движения привлек внимание жителей Донской столицы. Мужчина передвигался по городу на самодельном трехколесном гигантском мотоцикле. Фото «байкера» появилось в социальных сетях. Очевидцы предположили, что новая модель состоит из каркаса, двигателя от газонокосилки и огромных надувных колес. Многим горожанам пришелся по вкусу такой транспортный креатив.
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