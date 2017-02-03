В Ростове директор довел фирму до банкротства, присвоив 70 миллионов рублей
В Ростове-на-Дону выявлен факт преднамеренного банкротства организации. По подозрению в совершении преступления задержан директор одной из компаний города.
Так, по данным пресс-службы донского управления МВД, злоумышленник выводил денежные средства и движимое имущество в личное пользование начисляя себе премии. Это и повлекло банкротство. Сумма ущерба, причиненного кредиторам, составила около 70 миллионов рублей.
Добавим, сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, за нарушение закона ему грозит до шести лет тюрьмы.
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