В Ростове директор довел фирму до банкротства, присвоив 70 миллионов рублей

В Ростове-на-Дону выявлен факт преднамеренного банкротства организации. По подозрению в совершении преступления задержан директор одной из компаний города.

Так, по данным пресс-службы донского управления МВД, злоумышленник выводил денежные средства и движимое имущество в личное пользование начисляя себе премии. Это и повлекло банкротство. Сумма ущерба, причиненного кредиторам, составила около 70 миллионов рублей.

Добавим, сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, за нарушение закона ему грозит до шести лет тюрьмы.