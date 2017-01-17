В Ростове директор фирмы скрыл от налоговой более 24,7 миллионов рублей
В Ростове-на-Дону за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении директора строительно-монтажной организации возбуждено уголовное дело. По данным пресс-службы регионального управления Следственного комитета, в период с января 2012 года по март 2015 года злоумышленник внес в декларации ложные сведения. Таким образом, он сокрыл от налоговой сумму более 24,7 миллионов рублей.
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