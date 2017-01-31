В Ростове дотла сгорел ‘Ленд Крузер’

Сегодня рано утром на улице Погодина сгорела «Тойота Ленд Крузер». Видео пылающего внедорожника выложили в соцсеть очевидцы. Как написали в комментариях свидетели происшествия, скорее всего причиной возгорания стал поджог: недалеко от машины нашли бутылку с бензином. Кроме того, по словам горожан, автомобиль несколько дней назад прошел ТО и был застрахован только по ОСАГО.