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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростове две мошенницы обманули пенсионерок почти на 700 тысяч рублей

13:18 Вторник, 07.02.2017

В Ростове-на-Дону две мошенницы 29 и 38 лет похитили у троих пенсионерок почти 700 тысяч рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Сейчас они находятся под стражей.

По данным пресс-службы донского управления МВД, злоумышленницы действовали по определенной схеме. Одна из них подходила на улице к пожилым женщинам и сообщала им о том, что знает, какими болезнями они болеют, и сможет им помочь с помощью магического обряда.

В этот момент появлялась вторая подозреваемая, которая эмоционально благодарила сообщницу за излечение близкой родственницы. Для благополучия пожилых женщин обманщица обещала бесплатно провести специальный обряд с их сбережениями. Во время ритуала она похищала деньги потерпевших, возвращая им купюры, предназначенные для розыгрышей. Пенсионерки понимали, что их обманули, только спустя несколько дней.

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