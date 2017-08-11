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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростове футбольные ворота упали на школьника, возбуждено уголовное дело

10:12 Пятница, 11.08.2017

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после того, как на ребенка упали футбольные ворота. Об этом сообщает областное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, 5 мая 2017 года молодой человек на территории спортплощадки повис на перекладине ворот, чтобы подтянуться. В результате оторвалось крепление и упало на правую ногу подростка. Он получил закрытый перелом костей правой стопы. Был госпитализирован.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и людей, ответственных за безопасность в школе.

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