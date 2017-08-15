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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростове горел военный аэродром

20:59 Вторник, 15.08.2017

пожарВечером 15 августа на территории военного аэродрома на Военведе в Ростове произошел пожар. Видео возгорания в сеть выложили очевидцы. Они же пояснили в комментариях, что горит сухая трава. За последние дни в регионе в разы увеличилось количество ландшафтных пожаров. Большинство из них, отмечают в областном МЧС, — результат человеческой халатности.

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