В Ростове горел военный аэродром
Вечером 15 августа на территории военного аэродрома на Военведе в Ростове произошел пожар. Видео возгорания в сеть выложили очевидцы. Они же пояснили в комментариях, что горит сухая трава. За последние дни в регионе в разы увеличилось количество ландшафтных пожаров. Большинство из них, отмечают в областном МЧС, — результат человеческой халатности.
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