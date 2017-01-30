В Ростове ищут мужчину, стрелявшего в кафе на Большой Садовой

Мужчину, стрелявшего в центре Ростова, ищут правоохранители. Как сообщает главное управление МВД России по региону, инцидент произошел в субботу в одном из кафе на Большой Садовой. Ссора между посетителями закончилась стрельбой из травматического пистолета. Один человек госпитализирован.