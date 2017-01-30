Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростове ищут мужчину, стрелявшего в кафе на Большой Садовой

13:46 Понедельник, 30.01.2017

Мужчину, стрелявшего в центре Ростова, ищут правоохранители. Как сообщает главное управление МВД России по региону, инцидент произошел в субботу в одном из кафе на Большой Садовой. Ссора между посетителями закончилась стрельбой из травматического пистолета. Один человек госпитализирован.

Еще темы рубрики

30 января 2017
В Красносулинском районе сгорело два автобуса
30 января 2017
В Ростове ищут мужчину, стрелявшего в кафе на Большой Садовой
30 января 2017
20-летняя батайчанка, пропавшая в прошлом году, найдена мертвой
30 января 2017
Донской Россельхознадзор обнаружил у предпринимателя 180 тонн зараженной кукурузы

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.