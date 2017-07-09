В Ростове ищут родителей маленького мальчика

В Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова люди заметили самостоятельно гуляющего маленького мальчика и позвонили в полицию. Как рассказали в областном управлении МВД, правоохранители сразу же выехали за ребенком. Его нашли на автозаправочной станции. В данный момент жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.

Приметы: на вид 3-4 года, глаза карие. Был одет в серую майку с рисунком и шорты ниже колен из джинсовой ткани голубого цвета, на ногах сандали синего цвета. Мальчик пояснил, что его зовут Тимур, а имя мамы — Ева.

Сотрудники полиции просят всех, кто располагает информацией о местонахождении родителей или законных представителей ребенка, обратиться в городской отдел полиции № 6 УМВД по телефону: (863) 232-45-20, (863) 232-28-11 или «02″.