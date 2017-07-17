В Ростове из окна многоэтажки выпал и насмерть разбился маленький ребенок

В Ростове-на-Дону выясняют обстоятельства гибели ребенка. Как рассказали в пресс-службе донского управления Следственного комитета, трагедия произошла 17 июля. Малыш (1 год 10 месяцев) остался без присмотра родителей, залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. Преграда не выдержала и мальчик выпал из окна 9 этажа.