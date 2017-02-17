В Ростове мужчина разбился насмерть, спускаясь из окна девятого этажа

В Ростове-на-Дону проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины. По данным пресс-службы донского управления Следственного комитета, 30-летний мужчина, спускаясь через окно своей квартиры, расположенной на девятом этаже одного из жилых домов по улице Таганрогской, упал. В результате чего он получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.