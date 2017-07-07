В Ростове на Богатяновском спуске из люка хлещет вода. ВИДЕО
В Ростове на Богатяновском спуске из люка хлещет вода. Как сообщают очевидцы, запаха канализации нет — вода чистая.
Ранее на этой неделе коммунальный фонтан бил из земли на проспекте Космонавтом, тогда порыв произошел на тепловых сетях.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.