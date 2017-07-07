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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростове на Богатяновском спуске из люка хлещет вода. ВИДЕО

20:39 Пятница, 07.07.2017

В Ростове на Богатяновском спуске из люка хлещет вода. Как сообщают очевидцы, запаха канализации нет — вода чистая.
Ранее на этой неделе коммунальный фонтан бил из земли на проспекте Космонавтом, тогда порыв произошел на тепловых сетях.

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