В Ростове на Богатяновском спуске из люка хлещет вода. Как сообщают очевидцы, запаха канализации нет — вода чистая.

Ранее на этой неделе коммунальный фонтан бил из земли на проспекте Космонавтом, тогда порыв произошел на тепловых сетях.

