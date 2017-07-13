В Ростове на Черевичкина горит автосервис

13 июля в Ростове-на-Дону на Черевичкина, 106/2 загорелся автосервис. Как сообщили в областном управлении МЧС, информация о ЧП на пульт дежурного поступила в 7 часов 50 минут. Пожару присвоен повышенный ранг опасности — №2. Сейчас площадь возгорания уточняется. Задействованы спасатели и техника.