В Ростове на Черевичкина горит автосервис
13 июля в Ростове-на-Дону на Черевичкина, 106/2 загорелся автосервис. Как сообщили в областном управлении МЧС, информация о ЧП на пульт дежурного поступила в 7 часов 50 минут. Пожару присвоен повышенный ранг опасности — №2. Сейчас площадь возгорания уточняется. Задействованы спасатели и техника.
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