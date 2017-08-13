

В Ростове на левом берегу сгорел дебаркадер. Информация о ЧП на пульт дежурного поступила сегодня, 13 августа, в 3 часа ночи. Локализовали пожар спустя час — 4 часа 06 минут, а полностью потушили — 4 часа 30 минут. По предварительной информации, огонь охватил площадь в 500 кв метров.

По информации МЧС, погибших, пострадавших нет. В тушении было задействовано 32 человека и 8 единиц техники.

