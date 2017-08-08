В Ростове на Малиновского образовался многокилометровый затор
В эти минуты движение в Западном микрорайоне донской столицы практически полностью парализовано. Очередной этап реконструкции Малиновского вновь вызвал на магистрали многокилометровый затор.
Причем пробка стоит по обеим сторонам дороги. В сторону Таганрогского выезда — от улицы 339-ой стрелковой дивизии до Железнодорожного моста. При въезде в город затор начинается уже на Таганрогском кольце. Затруднено движение на Доватора и Еременко, там, в частности, также ведутся ремонтные дороги. Автомобилистов призывают искать объездные пути.
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