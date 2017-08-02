В Ростове на Нагибина маршрутка столкнулась с троллейбусом, есть пострадавшие
Накануне вечером в Ростове на проспекте Нагибина произошло ДТП с участием маршрутного такси и троллейбуса. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с электротранспортом. В результате аварии пять пассажиров были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
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