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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростове на Нагибина маршрутка столкнулась с троллейбусом, есть пострадавшие

7:30 Среда, 02.08.2017

Накануне вечером в Ростове на проспекте Нагибина произошло ДТП с участием маршрутного такси и троллейбуса. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с электротранспортом. В результате аварии пять пассажиров были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

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