В Ростове на Нагибина маршрутка столкнулась с троллейбусом, есть пострадавшие

Накануне вечером в Ростове на проспекте Нагибина произошло ДТП с участием маршрутного такси и троллейбуса. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с электротранспортом. В результате аварии пять пассажиров были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.