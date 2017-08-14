В Ростове на Орбитальной горела квартира
Сегодня днем в многоэтажном доме на Орбитальной в Ростове загорелся балкон одной из квартир. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, возгорание ликвидировали за несколько минут. К тушению привлекались 18 человек и четыре единицы техники. Потерпевших нет. По словам очевидцев, причиной возгорания мог быть окурок, сброшенный с верхних этажей.
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