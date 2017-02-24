В Ростове на припаркованный ‘Hyundai’ рухнула бетонная плита

В соцсети появилась информация о том, что в донской столице на улице Малиновского припаркованный «Hyundai» раздавила бетонная плита. Очевидцы утверждают, что конструкция была слабо закреплена. Данных о пострадавших не поступало.

Фото сообщества «Ростов-на-Дону | Главный», vk.com