В Ростове на припаркованный ‘Hyundai’ рухнула бетонная плита
В соцсети появилась информация о том, что в донской столице на улице Малиновского припаркованный «Hyundai» раздавила бетонная плита. Очевидцы утверждают, что конструкция была слабо закреплена. Данных о пострадавших не поступало.
Фото сообщества «Ростов-на-Дону | Главный», vk.com
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