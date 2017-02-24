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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростове на припаркованный ‘Hyundai’ рухнула бетонная плита

9:40 Пятница, 24.02.2017

В соцсети появилась информация о том, что в донской столице на улице Малиновского припаркованный «Hyundai» раздавила бетонная плита. Очевидцы утверждают, что конструкция была слабо закреплена. Данных о пострадавших не поступало.

Фото сообщества «Ростов-на-Дону | Главный», vk.com

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