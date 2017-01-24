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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростове на Профсоюзной произошло массовое ДТП

19:01 Вторник, 24.01.2017

Менее часа назад в Ростове-на-Дону на пересечении улиц Ставского и Профсоюзной произошло ДТП с участием четырех легковушек. Фото ЧП опубликовали очевидцы в соцсетях.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели управления по делам ГО и ЧС, представители ГИБДД, а также бригада медиков.

Погибших нет, но одного из водителей пришлось вызволять из авто с помощью спецоборудования. Добавим, по данным сервиса «Яндекс.Пробки» скорость движения транспорта на этом участке не превышает семи километров в час.

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