В Ростове на Профсоюзной произошло массовое ДТП

Менее часа назад в Ростове-на-Дону на пересечении улиц Ставского и Профсоюзной произошло ДТП с участием четырех легковушек. Фото ЧП опубликовали очевидцы в соцсетях.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели управления по делам ГО и ЧС, представители ГИБДД, а также бригада медиков.

Погибших нет, но одного из водителей пришлось вызволять из авто с помощью спецоборудования. Добавим, по данным сервиса «Яндекс.Пробки» скорость движения транспорта на этом участке не превышает семи километров в час.