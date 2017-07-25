В Ростове на Станиславского мужчина упал в яму

Ранее донские СМИ публиковали информацию о том, что после падения в траншею на участке между проспектами Соколова и Чехова погиб ростовчанин. Официальный комментарий по трагедии опубликовали сегодня на сайте администрации донской столицы.

Так сообщается, что место, где проводит работы ООО «Югспецинжстрой», было огорожено. Кроме того, когда мужчину вытащили из ямы, он отказался писать заявление в полицию по данному факту.

При госпитализации пострадавший был в сознании. В больнице ему сделали операцию. 20 июля ростовчанин скончался. В настоящее время переданы все материалы дела в Бюро судебно-медицинской экспертизы.