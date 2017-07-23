В Ростове на территории больницы имени Семашко задымилось помещение

Это произошло сегодня утром. Как говорится в официальном сообщении администрации Ростова-на-Дону, в 9:45 на пост пожарной охраны поступило сообщение о задымлении на территории ЦГБ (Городской больницы №1 им.Семашко — ред.). Пожарная бригада оперативно прибыла на место и зафиксировала дым в одной из нефункционирующей комнат аварийной пристройки, которая находится в корпусе ЦГБ. Площадь задымления составила 10 кв. метров. Открытого огня не было.

По словам главного врача Городской больницы №1 Дмитрия Сизякина, эвакуации пациентов и сотрудников больницы не потребовалось, источник задымления был оперативно ликвидирован, никто не пострадал.

Сейчас устанавливаются причины случившегося.