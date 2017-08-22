В Ростове на Ульяновской ночью горело двухэтажное здание

В ночь с 21 на 22 августа в Ростове-на-Дону загорелось двухэтажное неэксплуатируемое здание на улице Ульяновской. Сейчас пожар потушен. Погибших и пострадавших нет.

Как рассказали в пресс-службе донского управления МЧС, информация о возгорании на пульт дежурного поступила в 3 часа 42 минуты. В 3 часа 54 минуты пожару был присвоен второй ранг опасности.

В 5 часов 21 минуту огонь, который охватил площадь в 200 квадратных метров, удалось локализвовать. Ликвидировали его в 6 часов 16 минут. В тушении было задействовано 43 человека и 14 единиц техники.