В Ростове на Ульяновской ночью горело двухэтажное здание
7:11 Вторник, 22.08.20172
В ночь с 21 на 22 августа в Ростове-на-Дону загорелось двухэтажное неэксплуатируемое здание на улице Ульяновской. Сейчас пожар потушен. Погибших и пострадавших нет.
Как рассказали в пресс-службе донского управления МЧС, информация о возгорании на пульт дежурного поступила в 3 часа 42 минуты. В 3 часа 54 минуты пожару был присвоен второй ранг опасности.
В 5 часов 21 минуту огонь, который охватил площадь в 200 квадратных метров, удалось локализвовать. Ликвидировали его в 6 часов 16 минут. В тушении было задействовано 43 человека и 14 единиц техники.
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Специально жгут старые дома, вспомните меня, через 3-4 года там будет бизнес-центр или элитное жилье вместо трущоб.
в 2008 году мне сказали что это москвичи поджигают