В Ростове на улице 1-й Конной Армии легковушка провалилась под асфальт
В Ростове-на-Дону на улице первой Конной армии легковой автомобиль провалился под асфальт. Видео инцидента появилось в социальных сетях. На нем видно как машина попала в яму, из которой льется вода.
Комментаторы ролика утверждают, что провал на этом месте появился давно и с каждым днем становился все больше. Также пользователи сети отметили, что прорывы канализации в этом районе случаются часто. Как сообщают в пресс-службе городской администрации, на улице произошло повреждение водопровода. Сейчас его ремонтируют.
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