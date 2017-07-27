Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростове на улице 1-й Конной Армии легковушка провалилась под асфальт

17:52 Четверг, 27.07.2017

В Ростове-на-Дону на улице первой Конной армии легковой автомобиль провалился под асфальт. Видео инцидента появилось в социальных сетях. На нем видно как машина попала в яму, из которой льется вода.

Комментаторы ролика утверждают, что провал на этом месте появился давно и с каждым днем становился все больше. Также пользователи сети отметили, что прорывы канализации в этом районе случаются часто. Как сообщают в пресс-службе городской администрации, на улице произошло повреждение водопровода. Сейчас его ремонтируют.

Еще темы рубрики

27 июля 2017
На трассе «Ростов — Таганрог» перевернулась «ГАЗель» с соком
27 июля 2017
В Ростове на улице 1-й Конной Армии легковушка провалилась под асфальт
27 июля 2017
На трассе между Батайском и Ростовом после тройного ДТП опрокинулся Subaru
27 июля 2017
Бывший директор ОАО «258 РЗ» получил два года колонии

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.