В Ростове на улице Возрождения затопило машины



Первые последствия ливня. В Ростове-на-Дону на улице Возрождения, 42 затопило машины. Видео прислали очевидцы: в водном плену оказались две легковушки, водитель грузовика не рискнул переезжать через образовавшуюся преграду.

Напомним, ранее управление ГО и ЧС объявило штормовое предупреждение. Так неблагоприятная погода может продержаться до утра 18 июля. Жителей Дона просят проявлять внимательность и осторожность.