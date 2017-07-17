В Ростове на улице Возрождения затопило машины
Первые последствия ливня. В Ростове-на-Дону на улице Возрождения, 42 затопило машины. Видео прислали очевидцы: в водном плену оказались две легковушки, водитель грузовика не рискнул переезжать через образовавшуюся преграду.
Напомним, ранее управление ГО и ЧС объявило штормовое предупреждение. Так неблагоприятная погода может продержаться до утра 18 июля. Жителей Дона просят проявлять внимательность и осторожность.
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