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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростове на улице Возрождения затопило машины

14:21 Понедельник, 17.07.2017


Первые последствия ливня. В Ростове-на-Дону на улице Возрождения, 42 затопило машины. Видео прислали очевидцы: в водном плену оказались две легковушки, водитель грузовика не рискнул переезжать через образовавшуюся преграду.

Напомним, ранее управление ГО и ЧС объявило штормовое предупреждение. Так неблагоприятная погода может продержаться до утра 18 июля. Жителей Дона просят проявлять внимательность и осторожность.

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