В Ростове на Вавилова произошла автоавария с участием машины ДПС
В донской столице во вторник поздно вечером на перекрестке Вавилова — Изыскательский произошло ДТП с участием автомобиля дорожно-постовой службы. По свидетельствам очевидцев, машина ДПС двигалась по Вавилова в сторону Таганрогской и поворачивала на Изыскательский. В этот момент произошло столкновение с Hyundai Elantra, которая по Вавилова направлялась к Королева. Обе машины от удара выкинуло на обочину, обе машины врезались в столбы. На месте работают эксперты ГИДДД, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Ну, хоть ГАИ быстро прибыла.