В Ростове на Ворошиловском мосту произошло ДТП

В Ростове-на-Дону на Ворошиловском мосту столкнулись две иномарки. По предварительным данным, водитель 1974 года рождения на «Шевроле Круз» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, там он столкнулся автомобилем «Хендай акцент» под управлением водителя 1997 года рождения. В результате пострадала женщина 1959 года рождения — пассажирка предполагаемого виновника аварии, ее доставили в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.