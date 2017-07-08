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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростове на Ворошиловском мосту произошло ДТП

16:49 Суббота, 08.07.2017

В Ростове-на-Дону на Ворошиловском мосту столкнулись две иномарки. По предварительным данным, водитель 1974 года рождения на «Шевроле Круз» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, там он столкнулся автомобилем «Хендай акцент» под управлением водителя 1997 года рождения. В результате пострадала женщина 1959 года рождения — пассажирка предполагаемого виновника аварии, ее доставили в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

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